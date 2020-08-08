- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامة غريبة على الإصابة بكورونا يتجاهلها كثيرون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
يواصل فيروس كورونا المستجد مفاجأة العلماء والباحثين نتيجة تعدد الأعراض المصاحبة واكتشاف أخرى بين فترة وأخرى.
آخر هذه الأعراض هي "الحكة"، وتم اكتشافها من قبل الأستاذة في جامعة هيدرسفيلد البريطانية والاستشارية في الأوعية الدموية ليني إتكين.
وقالت إتكين في بيان صادر عن الجامعة إن هناك ارتفاعا مثيرا للقلق في مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض الحكة، حسب ما نقلت مجلة "Best life" الأمريكية.
وأضافت إتكين أن هذه العلامة غالبا ما تترافق مع عرض غريب آخر مصاحب لفيروس كورونا المستجد ويعرف باسم "أصابع كوفيد".
تؤكد إتكين أن "من المهم أن يبدأ الناس في التعرف على هذه الأعراض المبكرة، وإذا لاحظوا أيا منها، فيجب عليهم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا".
كذلك أوضحت أن الإحساس بالحكة، خاصة عند القدمين، يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالفيروس حتى في حالة عدم وجود أي أعراض أخرى.
يشار إلى أن أبرز أعراض مرض كورونا المعروفة هي السعال والحمى وضيق التنفس، كذلك تشمل احتقان البلعوم والأوجاع في الجسم والتعب والصداع وفقدان حاستي الذوق والشم وفي بعض الأحيان التقيؤ والإسهال.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة غريبة على الإصابة بكورونا يتجاهلها كثيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.