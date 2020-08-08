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شرطة البرلمان اللبناني تنفي إطلاق النار على المتظاهرين

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وبحسب موقع "الجديد"، فقد نفت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان صادر عنها ما جاء على لسان العميد المتقاعد جورج نادر، بأن أفرادا منها قد أطلقوا النار على المتظاهرين.

Mohamed Azakir

وجاء في البيان: "أن قيادة الشرطة تؤكد أن كل ما جاء على لسان نادر مختلق وافتراء لغايات مشبوهة".

وأضاف: "إن قيادة شرطة مجلس النواب تؤكد للمرة الألف بأن مهام ضباطها وعناصرها تنحصر فقط بحماية مقر المجلس حصرا وأن تأمين النطاق الجغرافي لمبنى البرلمان مناط بالقوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي".

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وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا. 

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا قتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا". 

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