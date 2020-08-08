رئيس الحكومة اللبنانية: لن أقبل أن تمر كارثة مرفأ بيروت دون محاسبة

وفي حديث وجهه رئيس الحكومة اللبنانية إلى الشعب اللبناني، أكد دياب، أنه "وعد اللبنانيين ألا تمر كارثة المرفأ دون محاسبة.
وخلال جولته في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، أكد دياب أنه ليس لديه أي مشكلة في لقاء الناس، لأنه جزء منهم، ومن حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين، على حد تعبيره.
وقال دياب "البلد يعاني من كارثة كبيرة، بيوت كثيرة تضررت وتصدعت، وهناك مصابين لن ينسوا هذا الحادث".
يتبع ...
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