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وأكدت أن عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية وقد تم الاستعانة بالكلاب البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والانقاذ، لافتة إلى أن علميات البحث ستستمر على مدار الـ24 ساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين.
وأعلنت وزارة الصحة العامة أن "الحصيلة العامة لضحايا انفجار المرفأ حتى الآن هي 158 شهيدا وأكثر من 6 آلاف جريج، بالإضافة إلى 21 مفقودا".
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت مستمرة وارتفاع عدد الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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