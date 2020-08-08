اخبار الخليج

أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت مستمرة وارتفاع عدد الضحايا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© AP Photo / Hussein Malla

وأضافت في بيان لها:"يقوم أبطال ​فوج إطفاء مدينة بيروت​ ومهندسي بلدية بيروت بمساعدة زملائهم اللبنانيين من أجهزة الإنقاذ الأخرى إضافة إلى فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة وبالتعاون مع المسعفين والمنقذين الفرنسيين الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وصولهم".

وأكدت أن عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية وقد تم الاستعانة بالكلاب​ البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والانقاذ، لافتة إلى أن علميات البحث ستستمر على مدار الـ24 ساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة​ أن "الحصيلة العامة لضحايا​ ​انفجار​ المرفأ حتى الآن هي 158 شهيدا وأكثر من 6 آلاف جريج، بالإضافة إلى 21 مفقودا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت مستمرة وارتفاع عدد الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا