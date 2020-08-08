قرار جديد بشأن التعامل الأمني مع الأجانب في السودان

وبحسب موقع "سونا"، أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله اليوم السبت:
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ونصت لائحة شؤون الأجانب الجديدة على أتمتة الإجراءات الهجرية للأجانب، وإدخال نظام البصمة في المعاملات للأجانب، ومنح الرقم الأجنبي لأي أجنبي يدخل السودان، أو عند إجراء أي معاملة للموجود في السودان، وربط النظام مع السفارات لاحقاً، وتأتي كمرحلة ثانية لتطبيق نظام الأجانب الإلكتروني الجديد وتفعيل دور دائرة مراقبة الأجانب من خلال الربط الشبكي بين نوافذ الإجراءات الهجرية ومكاتب المراقبة في جميع أنحاء البلاد، كما ستتم مراجعة لكل اللوائح بما يحقق أهداف ومتطلبات المرحلة الحالية.
في سياق متصل أصدر وزير الداخلية السوداني تعديلا للائحة منع ومراقبة الدخول والخروج لسنة 2005 م تعديل سنة 2020 م توافقا مع تعديلات قانون الجوازات والهجرة لسنة 2015م تعديل سنة 2020م بالغاء إستيفاء الخروج وتنظيم قوائم الحظر.
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