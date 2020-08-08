محتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية خلال تظاهرة مناهضة للحكومة... فيديو

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، بأن "محتجين اقتحموا مقر وزارة الخارجية ورفعوا رايات مكتوب عليها بيروت مدينة منزوعة السلاح.. وعاصمة ثورة".

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن "المحتجون أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون".

وأضافت، قال أحد المحتجين في مكبر صوت "نحن باقون هنا ندعو الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

وأشارت إلى سماع دوي طلقات نار في موقع المظاهرات في وسط بيروت، مؤكدة إنه تم إطلاق رصاص".

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ووفقا لموقع قناة "mtv" اللبنانية، كان من بين المتظاهرين، عسكريون متقاعدون، أعلنوا اتخاذ مبنى وزارة الخارجية، "مقراً للثورة".

وأعلن العميد المتقاعد سامي رماح، في بيان تلاه باسم المتظاهرين، مبنى الوزارة مقرا للثورة، مطلقا "النداء إلى الشعب اللبناني للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين".

بدوره، قال العميد المتقاعد جورج نادر إن "اقتحام مقر الخارجية هو بمثابة رد على استهداف حرس مجلس النواب للمتظاهرين".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش اللبناني، بيانا دعا فيه المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.