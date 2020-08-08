أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر (تويتر)، اليوم السبت، متناولا لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في لبنان، إنه أكد "دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي طال مرفأ بيروت قبل أربعة أيام"، مشددا على أهمية "توحد القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات".
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كما أعلن الاتحاد تفعيل آلية الحماية المدنية استجابة لطلب السلطات اللبنانية بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، ويضم الفريق مئة شخص من رجال الإطفاء مع المعدات والأدوات اللازمة للبحث عن المفقودين كخطوة لتقديم الدعم إلى لبنان على خلفية التفجيرات.
وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، مساء اليوم، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.
كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للبنان ويدعو لاصطفاف سياسي للقيام بإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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