المغرب… أزمة كورونا ترفع عدد العاطلين بنصف مليون شخص

ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم السبت، عن المندوبية السامية المغربية للتخطيط، إنه خلال الفصل الثاني لسنة 2020، ارتفع عدد العاطلين إلى 496.000، ليبلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.

وارتفع معدل البطالة من 8.1 بالمائة إلى 12.3 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 11.7 بالمائة إلى 15.6 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 3 بالمائة إلى 7.2 بالمائة بالوسط القروي.

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ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المغاربة، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (33.4 بالمائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18.2 بالمائة ) والنساء (15.6 بالمائة).

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام الصادرة عن المندوبية مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، وذلك ارتباطا بتداعيات فيروس كورونا، التي خلفت تدهورا واضحا على مستوى الاقتصاد الوطني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 19.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 720 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.