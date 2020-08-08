مسؤول بالإليزيه: فرنسا تفترض انفجار مرفأ بيروت كان حادثا

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وأضاف المسؤول، بحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، والذي تحدث قبل مؤتمر للمانحين لمساعدة لبنان تشارك فرنسا في استضافته، ويشارك فيه ترامب، أن ماكرون أبلغ ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة، بأن على الولايات المتحدة أن "تستثمر مجددا" في لبنان، كي تساعد في إعادة بنائه.

وتابع المسؤول أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء كان حادثا.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام. وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.