تظاهرة غاضبة في بيروت بعنوان "يوم الحساب" وتوتر أمام مجلس النواب... صور وفيديو

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا قتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

ويقول متظاهر آخر: "بيروت عم تبكي، سنعلق لكم المشانق في الساحات، ولن نركع لكم بعد الآن".

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

© Sputnik . ZAHRAA EL AMIR احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت

بالمقابل ذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR

احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت Advertisements © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR

احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR

احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR

احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR 1 / 5 © Sputnik . ZAHRAA EL AMIR احتجاجات في لبنان على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت

وحول الانفجار بيروت الى ساحة خراب ودمار وتسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات، وشرد ما لا يقل عن 300 ألف شخص من منازلهم.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام ​الجمارك​ بدري ضاهر.