كورونا... السماح للسيارات الخاصة التنقل بين 29 ولاية جزائرية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



أعلنت الحكومة الجزائرية السبت، تعليق منع تنقل السيارات الخاصة (الفردية)، بين 29 ولاية ما زالت تخضع لحظر تجوال ليلي في إطار مواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية اطلعت عليه الخليج 365.



وأشار البيان، إلى أنه تم "رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة السيارات الخاصة (الفردية) من وإلى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة".



وكانت السلطات الجزائرية منعت تنقل السيارات من وإلى 29 ولاية قبل نحو شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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وحسب البيان، تم تخفيف حظر التجوال الليلي في هذه الولايات الـ 29 من 9 إلى 7 ساعات.



وأبقى القرار الحكومي، على منع حركة المواصلات العامة بين جميع ولايات الجزائر الـ 48، الذي كان اتخذ في 19 مارس/ آذار الماضي.



وقبل أيام اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا من بينها فتح تدريجي للمساجد المغلقة منذ 5 أشهر.



كما تضمن القرار فتحا تدريجيا للشواطئ في 14 ولاية ساحلية، منعت بها السباحة مطلع يونيو/ حزيران الماضي.



وحتى مساء أمس الجمعة سجلت الجزائر 24 ألفا و155 إصابة بفيروس كورونا، منها 1282 وفاة، و23 ألف و661 حالة تعاف.

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