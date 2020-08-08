الاتحاد الأوروبي للبنانيين: لستم وحدكم

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365



تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، السبت، بأن الاتحاد سيعمل على "إعادة ما دمره انفجار بيروت"، مخاطبا اللبنانيين "لست وحدكم".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميشال عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر الرئاسة في بعبدا.



وخاطب ميشال اللبنانيين قائلا "لستم لوحدكم، وسنعمل على إعادة ما تدمر في بيروت".



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وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيقف إلى جانب لبنان لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في كل القطاعات".



وقال ميشال إن "الاتحاد الأوروبي معكم بالأفعال لا الأقوال، وهناك نية، وتأكيدات على مساعدة لبنان بإعادة الإعمار".



والثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسقط 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية

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