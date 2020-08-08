أوقطاي: زيارة لبنان بمثابة "شيك مفتوح" لمساعدة أشقائنا

بيروت/ الخليج 365

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن زيارته إلى لبنان تعد بمثابة "شيك مفتوح" لتقديم شتى أنواع المساعدات لأبناء الشعب اللبناني الشقيق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، السبت، عقده عقب جولة تفقدية في مكان الانفجار بالعاصمة بيروت، برفقة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وشدد أوقطاي على أن تركيا ستواصل إرسال المساعدات الغذائية إلى لبنان.

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وأضاف: "الجانب اللبناني أبلغنا بوجود حاجة ماسة لمستلزمات البناء وخاصة الزجاج، وأعربنا عن استعدادنا لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار".

وأردف: "لمسنا مكانة مميزة لتركيا وشعبها خلال زيارتنا لبنان".

وأكد أن بلاده ستكون بجانب لبنان "حتى عودة مرفأ بيروت إلى نشاطه الطبيعي".

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