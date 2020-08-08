نائب أردوغان يلتقي حسان دياب ونبيه بري في بيروت

بيروت/ الخليج 365

التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي بالعاصمة بيروت.

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني، في القصر الحكومي، أوقطاي والوفد المرافق له، حيث أطلع دياب الوفد على الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وخلف عشرات القتلى.

بدوره قدّم أوقطاي تعازيه لرئيس الوزراء اللبناني، ومن ثم بدأ اجتماع بين الجانبين على مستوى الوفود.

وأكد الوفد التركي خلال اللقاء الذي أشار إلى الروابط التاريخية بين البلدين، بأن تركيا ستواصل دعمها للبنان في كافة المجالات.

وشدد أن تركيا مستعدة لتقديم كافة المساعدات فيما يتعلق في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وفي المجال الصحي.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء اللبناني أن عمال الإنقاذ يواصلون انتشال جثث الضحايا في مكان الانفجار.

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وأكد أن السفارة التركية لدى بيروت طرف في طاولة الأزمة التي تشكلت في أعقاب الانفجار.

وأعرب دياب عن ثقة بلاده بتركيا، وعن ثقته في تقديم أنقرة مساعدتها بإعادة إعمار بيروت.

وبعد اللقاء، انتقل أوقطاي والوفد المرافق له إلى مبنى مجلس النواب اللبناني، حيث استقبلهم رئيسه نبيه برّي.

وفي وقت سابق السبت، وصل نائب الرئيس التركي على رأس وفد إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تضامنية مع بيروت في أعقاب الانفجار.

والتقى أوقطاي بعد وصوله مباشرة، الرئيس اللبناني ميشال عون.

والثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسقط ما لا يقل عن 154قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.