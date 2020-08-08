روضة اليوسف : مشاهير الأوهام في (السوشل ميديا) محتواهم هابط، وأرقامهم وهمية، وإطروحاتهم سلبية، .. والمواقع الاباحيه شاهدٌ ومثال ..

الخليج – سهيل السهيل : التجاوزات المتعدده لمشاهير السناب بشكل خاص .. ومشاهير السوشيال ميديا ..والذين اصبحوا يمثلون ظاهره سلبيه في المجتمع السعودي .. تلك التجاوزات تمثلت في كثيرين من المشاهير ولعل ابرزها المقيمه:أ.ع ..احدى مشاهير السناب .. وعن هذا الموضوع الهام كشفت الاعلامية روضة اليوسف هذه الظاهره السلبيه ورصدتها وعرّت أصحابها قائلة ( انهم يمثلون محتوى سلبي يؤثر في الرأي العام لوجود المتابعين بالملايين من الشباب السعودي ..ولا يمثل ذلك ان تلك المتابعات لها قيمه او رقي لهذا المحتوى او ذاك) ..

وأضافت أن المواقع الاباحيه يتابعها الملايين حول العالم ولا يدل ذلك على جودتها أو رقيها او قيمتها العاليه .. واشارت روضة في حديثها إلى إحدى لقنوات الكويتيه أنه يتساوى في الإساءة الى المملكه وشعبها من المشاهير المقيمين او السعوديين .

وطالبت أن يُفصح كل مقيم من المشاهير عن جنسيته ولا يحاول الإيحاء للمتابعين أنه سعودي او خليجي .

وأضافت أنني لا اقصد اسماء معينه ولكن كل المشاهير من المقيمين او الخليجيين مخالفين ولديهم تجاوزات في نظام العمل والعمال ونظام التوطين والتربح إلى جانب مخالفتهم لأنظمة وزارة التجارة والزكاة والدخل وتصاريح وتراخيص الاعلانات .

ونوهت الى ان كل تلك المخالفات والتربح المالي المشبوه من وراء المحتوى الهابط والسيء ويطلقون عليه انه جودة الحياة .

وأشارت اليوسف الى ان هذا المحتوى الهابط يؤثر على المحتوى بكل مكوناته من الشباب والاطفال والكبار وبمثابه تشويه للمجتمع السعودي والخليجي المحافظ.

وطالبت روضة اليوسف ان يكون هناك وقفه حازمة و حاسمه مع هؤلاء المشاهير الذين أساءوا الى كافة شرائح المجتمع السعودي والخليجي ..ويسعون الى تغيير الهوية الخليجيه والثقافه المتوارثة من الآباء والاجداد .

ولفتت روضة اليوسف الانتباه الى ان هذه مخططات غربية تهدف الى هدم المجتمع والقيم الاسلامية والعادات والتقاليد الراقيه التي تتوارثها الاجيال السعوديه.