شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء»: لا يحق فصل الخدمة لعدم السداد في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، أن من حق المستهلك، عدم فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، في حال وجود شكوى قائمة متعلقة بالاستهلاك لدى الهيئة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقع “تويتر”، إذا كانت شكوى المستهلك لدى الهيئة تتعلق بقيمة الاستهلاك، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة، مع ضرورة سداد أي مستحقات لا تتعلق بالمبالغ موضع الشكوى القائمة.