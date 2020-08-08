شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة التعليم، ممثلة في إدارة تعليم الطائف، أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي عبرنظام نور. وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي ولي الأمر، سارع بتسجيل ابنك / ابنتك لجميع المراحل الدراسية في النقل المدرسي عبرنظام نورليستمتعوا برحلة مدرسية آمنة ومنتظمة”. ونشرت إدارة تعليم الطائف خطوات التسجيل كما يلي: – ادخل علىنظام نور – سجل دخولك على النظام – اختر طلب النقل المدرسي للعام القادم الموجود في خانة النقل المدرسي – اضغط على طلب نقل عند الاسم المطلوب وتجده في خانة خيارات Advertisements – وافق على رسالة الشروط والأحكام – عبئ البيانات الأساسية والمطلوبة في نموذج طلب الخدمة – أكد رقم الجوال وأدخل رقم الكود المرسل لك – اضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد – اختر نعم في رسالة التأكيد على سداد المبلغ – احتفظ برقم فاتورة السداد – اطلع على حالة الفاتورة بعد السداد سيظهر لك أن الطلب قيد الدراسة من الشركة

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