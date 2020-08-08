شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات بحادث مروري في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة الأهرام عن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، السبت، قوله، إنه وقع حادث أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من منطقة التجمع باتجاه المنيب، أدى إلى انقلاب إحدى شاحنات نقل المواد البترولية.
وأشارت الصحيفة بحسب المصدر الأمني، إلى اشتعال النيران بالشاحنة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بنهر الطريق، ما نتج عنه احتراق 7 سيارات، فضلاً عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا حتى الآن.
وأكدت الصحيفة، أنه تم إغلاق الطريق لدعم جهود رجال الإطفاء الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق.
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