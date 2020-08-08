بشعار «كل الأجناس لها حق العيش بحرية».. حزب نباتي دنماركي يعلن خوض الانتخابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حزب سياسي دنماركي للنباتيين الصرف، أنه حصل على العدد اللازم من التواقيع من المواطنين الداعمين الذي يزيد على 20 ألفاً، ما يخوله الترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات التشريعية في البلاد.

وكتب الحزب عبر تويتر: في هذه اللحظة، نال «الحزب النباتي الصرف» 20182 توقيعاً داعماً، لقد حققنا هدفنا، ويعرّف التشكيل نفسه بأنه «حزب الخضر الجديد في الدنمارك»، ويعتنق عقيدة تقوم على التفكير النباتي الصرف، الذي يعتبر أن كل الأجناس لها الحق في العيش بحرية وعدم المعاناة من أي عذابات تماماً كالجنس البشري.

وستتمكن الحركة التي أسست في عام 2018، من المشاركة للمرة الأولى في الانتخابات الدنماركية المُقبلة، التي تقام عام 2023 على أبعد تقدير، وفي الانتخابات المقبلة، سيستند الحزب في حملته إلى فكرة أساسية تقوم على حظر تربية المواشي. من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب، لارس كورفينيوس أوليسن، لفرانس برس: نرغب في أن يتم حظر أي نشاط قائم على تربية المواشي يمارسه البشر لخدمتهم.

ورداً على سؤال بشأن الأمل في تغيير السياسة الدنماركية في هذه المسألة، أكد الناشط أن وجود الحزب في الحلقة السياسية سينشئ جدلاً وسيدفع في اتجاه التطور. وللترشح إلى الانتخابات التشريعية، يتعين الحصول على 20 ألفاً و109 تواقيع داعمة في حال لم يكن لديه أي نواب، ويتعين بعدها الحصول على مصادقة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية في المملكة الدنماركية، التي تعد حوالى 5.5 مليون نسمة.