السلطات الجزائرية تخفف من حجر صحي منزلي في 29 ولاية

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، فقد وقع الوزير الأول (رئيس الوزراء)، مرسوما تنفيذيا يتضمن تخفيف مواعيد الحجر الجزئي في الفترة الممتدة من التاسع وحتى التاسع والعشرون من أغسطس/ آب الجاري، في جميع أنحاء البلاد.

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وبحسب البيان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تقرر تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر ليلا، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم التالي في 29 ولاية.

كما قررت الحكومة الجزائرية رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة، من وإلى الولايات الـ 29 المعنية بإجراء الحجر الجزئي.

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والولايات المشمولة بتخفيف مواعيد الحجر هي، بومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغيليزان، وبسكرة، وخنشلة، والـمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والـمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، ورقلة، وبشار، والجزائر، وقسنطينة، وهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط، والوادي.

وبالمقابل تم "تمديد الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور، وسائل النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مستوى الولايات التسعة والعشرين المعنية بإجراء الحجر الجزئي".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 34155 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 529 حالة جديدة، فيما بلغت عدد الوفيات 1282 وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 23667 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.