"شيك مفتوح".. نائب أردوغان يقدم عرضا إلى لبنان

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكدر نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على مواصلة أنقرة تقديم المساعدات الغذائية إلى لبنان على خلفية أحداث انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر أوقطاي أن زيارته إلى لبنان بمثابة "شيك مفتوح لتقديم شتى أنواع المساعدات لأشقائنا"، على حد تعبيره.

وكان أوقطاي قد التقى اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارة سريعة إلى العاصمة بيروت، حيث نوه إلى أن كافة المستشفيات والطائرات التركية الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، وأن أنقرة على استعداد لتقديم كافة المعونات الطبية والإسعافية.

وبين نائب الرئيس التركي أن بلاده قد أرسلت، بعد الانفجار، طاقما طبيا وإغاثيا إلى بيروت للمساعدة في عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفيين متنقلين مزودة بكوادر طبية متخصصة.

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وعرض أوقطاي المساعدة لتوفير كافة مواد ومستلزمات إعادة البناء، كالزجاج ومواد البناء المختلفة بالإضافة إلى استعداد أنقرة إعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة المتضررة، ووضع ميناء "مرسين" التركي في خدمة لبنان حتى إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم السبت، وجود أكثر من 60 مفقودا جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والأضرار المادية.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 154 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.