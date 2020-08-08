ضرب وتكسير.. طرد محافظ بيروت من الشارع (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" لحظات طرد محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورشقه بعبوات المياه من قبل الناشطين الذين يقومون بأعمال رفع الأنقاض وتكنيس الشوارع في أزقة بيروت.

وفي السياق نفسه، تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابفة مقطع فيديو يظهر احتجاج عدد من المواطنين اللبنانيين ضد وزير التربية ووزيرة العدل في إحدى شوارع بيروت.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.