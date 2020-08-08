خبراء: خسائر انفجار بيروت المؤمن عليها تتجاوز الملياري دولار

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، الكثير منها لم يكن مؤمنا عليه.
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وتشمل الخسائر مطالبات من الميناء نفسه على خلفية الأضرار التي لحقت بالمنشأة وتعطل النشاط، حيث سيتسبب الانفجار على الأرجح في مطالبات كبيرة.
وفي بيروت، دمر الانفجار صومعة الحبوب الوحيدة بلبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين، ويستورد كل احتياجاته من القمح.
ودمر الانفجار أيضا الكثير من العقارات السكنية والتجارية والمطاعم والفنادق، وهو ما تقول مصادر إنه سيشكل على الأرجح غالبية المطالبات التأمينية.
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