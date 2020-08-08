السودان.. الإطاحة بعدد من المسؤولين في الخدمة العامة

وقرر آدم إعفاء وتعيين عدد من المسئولين بالخدمة العامة، من بينهم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة إسماعيل محمد نور وتعيين جمال أحمد محمد بديلاً عنه، حسبما ذكر موقع "السودان نيوز".
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ووجه الوالي الأمانة العامة لحكومة الولاية والوزارات ذات الصلة اتخاذ مايلزم لتطبيق القرارات.
في سياق متصل، استنكرت القوات المسلحة السودانية، أمس الجمعة، ما قالت إنها "اعتداءات للحركة الشعبية- جناح الحلو" على المواطنين وقوات الجيش بجنوب كردفان.
وأكدت في بيانها، أنه "بعد استمرار إجراءات بناء الثقة بين الأطراف كافة في ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية بجوبا؛ إلا أن بعض القوات التابعة للحركة الشعبية جناح الحلو هاجمت مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال"، وفقًا لوكالة "سونا".
وأضافت أن الاعتداء طال أيضًا القوة التي تعمل في تأمين المرحال، والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال، بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان.
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