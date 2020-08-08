أبو الغيط يتفقد موقع انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

وفي وقت سابق، أعلن أبو الغيط في مؤتمر صحفي في بيروت خلال زيارة تضامنية مع لبنان، اليوم، أنه سيشارك غدا الأحد في الاجتماع الافتراضي الذي دعت إليه فرنسا لدعم لبنان.

وأضاف "ننوي أن نطرح بندا جديدا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي سينعقد خلال الأسابيع القليلة القادمة لدعم لبنان".

وتابع "كل المساندة والدعم للبنان وسنقدم الدعم في حدود إمكانياتنا لأننا لسنا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولكن الكثير من أعضاء الجامعة العربية لديهم موارد وسنكلف هؤلاء جميعا كل في قطاعه أن يقدم الدعم للبنان وفقا لقدراته".

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© REUTERS / Aziz Taher

وأوضح أن "الوضع في لبنان صعب ومعقد والجامعة العربية على استعداد للتفاعل مع ما يطرحه لبنان".

وأشار أبو الغيظ بعد لقائه ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، إلى إن "هناك إحساس كبير وعميق للغاية بالتضامن مع شعب لبنان هذا الشعب القوي"، مؤكدا المساندة المطلقة والدعم من قبل الجامعة العربية بما هو متاح.

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء الماضي، مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له.

وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة"، وقدر تكلفة الخسائر بمليارات الدولارات.