سعد الحريرى يلتقى أمين عام الجامعة العربية بحضور السنيورة وتمام سلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ظهر اليوم السبت، في بيت الوسط، بحضور فؤاد السنيورة وتمام سلام.

وغرد الحساب الرسمي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :"استقبل الرئيس سعد الحريري عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والوزير السابق غطاس خوري والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والسفير عبدالرحمن الصلح".



سعد الحريري يلتقي الأمين العام للجامعة العربية

على صعيد آخر، نفى حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، بصورة قاطعة، أن يكون الحريري قد تبلغ في أي وقت سابق بوجود مادة (نترات الأمونيوم) داخل ميناء بيروت البحري، والتي تسببت في الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي.

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سعد الحريري يلتقي الأمين العام للجامعة العربية بحضور فؤاد السنيورة وتمام سلام (1)

وأكد الوجه - في تصريح مساء أمس - أن الحريرى لم يتبلغ مطلقا أي شيء عن هذا الموضوع خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة وحتى تاريخ تقديم استقالته وتشكيل حكومة جديدة للبنان، وشدد المستشار الإعلامي للحريري على أنه لم يتم تسجيل أي مراسلة أو تقرير في دوائر السراى الحكومى (رئاسة مجلس الوزراء) حول هذا الموضوع طوال فترة تولي الحريري رئاسة الوزراء.



سعد الحريري يلتقي الأمين العام للجامعة العربية

وكان أحد البرامج التلفزيونية اللبنانية قد ذكر أن الحريري جرى إبلاغه قبل سنة، إبان ترؤسه الحكومة، بوجود مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ميناء بيروت البحري، والتي تشير التحقيقات الأولية إلى أن كميات ضخمة منها تقدر بنحو 2750 طنا كانت مخزنة في مستودعات الميناء منذ قرابة 7 سنوات، وأنها التي تسببت في حدوث الانفجار المدمر، الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.