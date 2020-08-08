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قطر تسجل حالتى وفاة و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل إجمالى الوفيات إلى 182 حالة، وتسجيل 267 إصابة جديدة ليصل إجمالى الإصابات 112.383 حالة، مقابل شفاء 296 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 109.438 حالة.

 

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة، فى قطر عن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وشفاء 292 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. 

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وأوضحت "الصحة القطرية"، فى بيان لها، أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي، وفيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس. 

 

وكانت وزارة الصحة فى قطر قد أعلنت فى وقت سابق عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" وشفاء 285 حالة فى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وذلك وفق بيان نشرته على "تويتر".

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