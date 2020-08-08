شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمينة العراقية تلاحق عصابات داعش بمناطق وادي الثرثار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عملية نوعية في مناطق وادي الثرثار بالعراق، استهدفت أوكار وكهوف عصابات داعش الإرهابية.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ونشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن"القيادة نفذت اليوم عملية نوعية مخططاً لها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار ،وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف".
وأضاف البيان أن"قيادة عمليات صلاح الدين شرعت وبإمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف ،سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأمينة العراقية تلاحق عصابات داعش بمناطق وادي الثرثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.