شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 476 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى إحاطة صحفية بشأن مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، اليوم السبت، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات 71.199 حالة، مقابل شفاء 476 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 62.806 حالة، وتوفى 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات 474 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 476 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 62 ألفا و806 حالات.
وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ476 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 720 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 62 ألفا و330 متعافيا.
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