شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 426 إصابة جديدة بكورونا المستجد و496 حالة تعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و496 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إن مدينة القدس شهدت تسجيل 220 إصابة و4 حالات وفاة من بين الحصيلة الإجمالية، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بفلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازدياداً فى عدد الإصابات.

وأضافت الكيلة، أنه تم تسجيل حالتى وفاة فى محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهى لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا.

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وأشارت إلى، أن الإصابات الجديدة توزعت فى 9 محافظات هى : الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) فى الضواحي.

وتابعت، أن حالات التعافى الجديدة سجلت فى محافظة طولكرم 5 حالات، والخليل 144، ونابلس 42، وجنين 3 حالات، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحى القدس 300.