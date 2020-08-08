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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1469 إصابة جديدة بكورونا..وشفاء 1492 حالة و37 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم ، تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 287262 حالة.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3130 وفاة.
وأكدت تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 250440 حالة، لافتة إلى أن هناك 33692 حالة نشطة حالياً، من بينها 1828 حالة حرجة.
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