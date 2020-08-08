شكرا لقرائتكم خبر عن صيد مئات الطيور المهاجرة والنادرة بالشباك في منتزه عام.. والحياة الفطرية تعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن شباك صيد الطيور تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم وهي من أكثر الوسائل فتكا بالطيور المهجرة، وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنها تعمل وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض.