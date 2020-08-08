شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: تبعات كورونا طويلة الأمد لم تُكتشف بعد..والتعليم عن بعد ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور صالح سالم الغامدي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري القلب ، باتخاذ أقصى حد من الإجراءات لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال الغامدي، في تغريدة عبر “تويتر”: “التبعات طويلة الأمد للإصابة بفيروس كورونا (حتى لو لم يكن هناك أعراض) لم تتكشف بعد فيجب اتخاذ اقصى حد من الاجراءات لتجنب العدوى”. Advertisements واضاف الغامدي أن التعليم عن بعد (ضرورة) وليس خياراً، لتجنيب الأطفال والكبار احتمالية الإصابة بهذا الفيروس وكذلك العلاج المبكر بعقار الهيدروكسيكلوروكين واستخدامه للوقاية للعاملين الصحيين.

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