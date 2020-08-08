شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينتشل جثامين والدين وطفلهما غرقوا بمستنقع «وادي رنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشلت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رنية جثة طفل غرق بمستنقع بوادي رنية. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بالمنطقة «911»، تلقى بلاغًا بشأن غرق عائلة بوادي رنية. وتابع «القرني» أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي تحركت لموقع الحادث على الفور، مدعومة بالمعدات المساندة، وبوصولها اتضح أن الحالة عبارة عن غرق عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، تم إخراج الأب والأم من قبل الموجودين، فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل في المستنقع وتم انتشال جثته.

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