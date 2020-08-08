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جزائرية تنجب خمسة توائم بصحة جيدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

جزائرية تنجب خمسة توائم بصحة جيدة

متابعات_ الخليج 365

أنجبت سيدة جزائرية، خمسة توائم، في ولادة قيصرية، بولاية عين الدفلى، جنوب غربي العاصمة الجزائر، وتتمتع الأم والرضع الخمسة بصحة جيدة، بعد عملية الولادة.

 

وظهر أحد أفراد الطاقم في مقطع فيديو وهو يقفُ إلى جانب المواليد الخمسة، قائلا إن فريقا طبيا أشرف على العملية، لكنه لم يشر إلى وزن الرضع، يحسب سكاي نيوز عربية.

 

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وحظي الخبر بتفاعل على المنصات الاجتماعية، وأعرب معلقون عن سعادتهم بسلامة الأم والأبناء الخمسة، وهم جميعا من الذكور.

 

ويعد التوأم المؤلف من مولودين الأكثر شيوعاً بين البشر، لكن عدد الأجنة قد يزيد في بعض الأحيان.

 

وبحسب بيانات جامعة ستانفورد الأمريكية، فإن إنجاب التوأم لا يشكل سوى 3 % من إجمالي الولادات بشكل عام.

 

وتشير المؤسسة الأكاديمية، إلى أن عدة عوامل تتحكم في إنجاب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم في العمر بالنسبة للأم، فضلا عن العامل العرقي، وسجل الإنجاب لدى المرأة.

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