شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان.. ومصرع 43 سورياً جراء انفجار المرفأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الهولندية، إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت، السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.
وتسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء، في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بها.
في سياق متصل، نقلت رويترز عن السفارة السورية في بيروت، قولها إن 43 سورياً على الأقل بين قتلى انفجار المرفأ. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أنه لا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت، بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم، مشيرة إلى مقتل 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، بينما تخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.
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