مقتل 21 شخصاً إثر سيول وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم مع هطول أمطار غزيرة على كوريا الجنوبية مُنذ 46 يوماً، في أطول استمرار للأمطار الموسمية في البلاد منذ سبع سنوات، ما تسبب في مزيد من السيول والانهيارات الأرضية، إضافة إلى صدور أوامر بالإخلاء السبت.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص جرى إجلاؤهم بحلول السادسة من صباح السبت، بالتوقيت المحلي، وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي، من شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى 11 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في إقليم ساوث جيولا، إن نحو مئة متر من حاجز للفيضان على نهر سيومجين على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، انهارت، السبت، وتسببت في فيضانات بالمنطقة، وجرى إجلاء نحو 1900 شخص من الإقليم من بينهم 500 من سكان المناطق المحيطة بالنهر، ورفعت الوكالة المعنية بشؤون الغابات في البلاد التحذيرات من الانهيارات الأرضية لأعلى درجة في كل المناطق، ما عدا جزيرة جيجو التي تشتهر بأنها وجهة للعطلات.