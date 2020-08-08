شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 بهجوم على قاعدة عسكرية صومالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول عسكري إن انفجاراً قوياً هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو، قرب ملعب رياضي، السبت، مشيراً إلى أن أجهزة الإسعاف ذكرت أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14.

وأضاف ضابط في الجيش برتبة رائد، يدعى عبد الله محمد، في تصريح لرويترز: كان تفجيراً بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا.

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