عدد قياسي للمرشحات لعضوية مجلس النواب الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، رقماً قياسياً، حسبما أعلن مركز النساء الأمريكيات والسياسة، الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز، ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز، وأضاف المركز، إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين، والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وتم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونجرس في عام 2018، وتشغل النساء نحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، مقسمين إلى 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري، فيما تعد الرئيسة الديمقراطية الحالية للمجلس، نانسي بيلوسي، أول امرأة تتولى هذا المنصب، وترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.