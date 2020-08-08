عمران خان: من أنا لأنتقد السعودية؟

وردا على سؤال طرحه مذيع قناة "الجزيرة" القطرية "ما تقييمك لموقف المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي بلاد الحرمين قبلة المسلمين من قضية إقليم كشمير وما يتعرض له المسلمون في إقليم جامو وكشمير؟"، أجاب عمران خان "للسعودية سياستها الخاصة، ومن أكون لأنتقدها؟".

وتابع "أقول شيئا واحدا. السعودية ساعدتنا في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية، ليس هذا فحسب؛ بل السعودية ساعدتنا في الماضي عندما كانت باكستان تواجه مشكلات".

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وأضاف "هم في المملكة أصدقائنا في أصعب الأيام التي واجهتنا، وهناك نحو ثلاثة ملايين باكستاني يعملون في السعودية".

وأتم عمران خان "كشمير عاشت حصارا لا إنسانيا غير مسبوق، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية دمرت الأرواح، وأعاقت سبل العيش، وعرضت هوية الهنود في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانونى للخطر".

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، قد قال في وقت سابق إن جهود الوساطة التي طلبت الولايات المتحدة من بلاده أن تلعبها بين "الخصمين السعودية وإيران"، تحقق تقدما بطيئا.