وكان في استقبال الطائرة السفير المصري في لبنان دكتور ياسر علوي، والذي أتم تسليم المساعدات لرئيس الهيئة العليا للإغاثة وممثل قائد الجيش اللبناني.
وقال الدكتور ياسر علوي، أمس خلال مؤتمر صحفي، أنه أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتضامن الكامل مع لبنان، وترجمة هذا التضامن بفتح جسر جوي للمساعدات بين مصر ولبنان.
وأشار إلى أن الجسر الجوي بين البلدين سيتضمن إرسال طائرة إلى بيروت كل 48 ساعة محملة بدفعة من المواد الإغاثية، على مدار أربعة مراحل.
وسينقل الجسر الجوي المصري كميات من الطحين لتعويض الخسائر التي لحقت بصوامع القمح التي تضررت جراء الانفجار، كما يجري التواصل مع مستشفيات لبنانية لبحث احتياجات مختلف التخصصات.
وذكر علوي أن اتحاد الصناعات المصرية سيقدم زجاجا وألمونيوم لإعادة تأهيل الكسور التي حدثت في المباني والمنشآت بسبب الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الدفعة الثانية من جسر المساعدات المصري إلى مطار بيروت.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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