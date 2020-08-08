انفجار بيروت تسبب في تدمير 600 سيارة "أودي" جديدة.. فيديو

ونشر الموظف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه، إن الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت تسبب في تدمير 600 سيارة أودي جديدة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في دمار شديد أثر على أغلب أماكن العاصمة اللبنانية وامتدت الأضرار لمسافة أكثر من 20 كيلومتراً من موقع الانفجار.

ولا تزال أعداد ضحايا انفجار بيروت تتزايد بعدما وصل عدد الوفيات إلى 154 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف مصاب.

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فيما كشف محافظ بيروت مروان عبود أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، وقال: "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

ولفت إلى أن الدمار طال نحو نصف مساحة بيروت، وقال: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

وأوضح إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.