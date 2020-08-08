الرئيس اللبناني: الدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والصديقة لإعادة إعمار بيروت

© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry وبعد اجتماع الرئيس اللبناني مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، لفت عون إلى أن "حجم الكارثة كبير، التي أضيفت إلى تراكمات عدة منها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ​لبنان​، ووباء ​ كورونا ​ وأزمة ​النازحين السوريين"​. وأكد عون أن "لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في المجالات كافة والأمل كبير بالدول العربية​ الشقيقة". ولفت إلى أن "المساعدات الطارئة تتوزع إلى عدة أنواع، لكن الحاجة أيضا الى اعادة اعمار ما تهدم سواء في أحياء ​بيروت​ أو في المرفأ".

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