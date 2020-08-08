نائبة لبنانية تعلن استقالتها من البرلمان النيابي اللبناني

ونشرت يعقوبيان على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقتطف من فيديو المقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت يعقوبيان أنها قررت الاستقالة اعتراضا على الوضع السياسي اللبناني وإلى ما وصل إليه لبنان وآخرها التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت الذي يدل على التقاعس والاستهتار الموجود، بالإضافة إلى غياب الإصلاح والمحاسبة السياسية.

وأعلن النائب في البرلمان اللبناني ميشال ضاهر، فجر اليوم السبت، انسحابه من التكتل النيابي الموالي لرئيس البلاد، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ضاهر، في تدوينة عبر موقع "تويتر": "أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي"، الذراع البرلماني للتيار الوطني الحر الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون.