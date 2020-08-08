شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تخفف حظر التجوال المفروض بسبب كورونا فى 29 ولاية من بينها العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا فى 29 ولاية من بينها العاصمة ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا يوميا، وذلك حتى 29 أغسطس الجارى، وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم" إنه تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التى أصدرها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أغسطس الجاري.

وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد.19، والسلطة الصحية، وقع عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) على مرسوم تنفيذى يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئى فى الفترة الـممتدة من 9 إلى 29 أغسطس الجاري، وهو إجراء اتخذ فى إطار المسعى التدريجى والمرن الذى اعتمدته السلطات فى إدارة الأزمة الصحية".

وأوضح البيان، أنه تقرر تعديل مواعيد حظر التجوال ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا فى 29 ولاية هى الجزائر العاصمة وبومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والـمسيلة، والشلف، وسيدى بلعباس، والـمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط والوادي.

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وأشار البيان، إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل لتدابير التى يمليها الوضع الصحى لكل ولاية، وخاصة إقرار أو تعديل مواقيت إجراء الحجر الـمنزلى الجزئى أو الكلي، بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى، مضيفا أن رفع نظام الحجر المنزلى أو الإبقاء عليه يتوقفان على مدى تطور الوضع الوبائى الذى قد يسمح استقراره للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية لتخفيفه.

كما قررت الحكومة، بحسب البيان، رفع منع حركة مرور السيارات الخاصة، من وإلى الولايات التسع والعشرين المشار إليها، مع تمديد الإجراء الـمتعلق بمنع حركة مرور وسائل النقل الجماعى العام والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، بنفس الولايات.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين، للبقاء فى يقظة ومواصلة الامتثال بصرامة ومسؤولية، لتدابير النظافة، والتباعد الجسدى والحماية، التى تظل الحل الأنسب للحد من الوباء.