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أبو الغيط يتفقد بؤرة الانفجار المدمر فى العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية واسعة في منطقة الميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث بؤرة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة يوم الثلاثاء الماضي.

واستمع الأمين العام للجامعة العربية، يرافقه الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ووفد من الجامعة، إلى شرح تفصيلي حول الأضرار التي لحقت بالميناء البحري والمنطقة المحيطة بها جراء الموجة الانفجارية القوية التي تسبب بها الانفجار.

وقام أبو الغيط بمعاينة الأضرار التي تعرض لها الميناء البحري، واستفسر من المسئولين اللبنانيين الذين رافقوه في جولته حول طبيعة الأضرار، للوقوف على حجم الدمار الذي تعرض له الميناء وعموم العاصمة بيروت.

 

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