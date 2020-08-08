شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات شبابية فى بيروت لتنظيف الطرق من آثار انفجار المرفأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، "عندما نزلنا على الأرض رأينا حجم الفاجعة التى يمر بها البلد، وصحيح سترجع هذه المنطقة للوقوقف ولكن ما نراه صعبا وجديدا على الإنسانية بشكل عام، هذا ليس طبيعياً".
بدورها تقول غفران غصن، "فى اليوم الأول بعد الانفجار قمنا بتوزيع المياه على الأهالى وتقديم مساعدات غذائية، وكل يوم ننزل إلى بيروت نأخذ معنا المكانس، نقوم بتنظيف الشقق السكنية والطرق فى الجميزة الأشرفية ومارمخايل"، لافتة إلى أن "الدمار مبكى هنا، ورائحة الدم تفوح فى المنطقة".
وأضافت غصن قائلة، "فى البداية انضممنا إلى بلدية بيروت التى كانت قد طلبت 200 شخص، ومن ثم أكملنا بأنفسنا".
وقد شارك فى حملات تنظيف الطرق والشقق السكنية من الركام والزجاج، عدد من الفنانين والممثلين اللبنانيين.
بالمقابل، تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدنى عمليات رفع الأنقاض فى محيط الانفجار بحثاً عن ضحايا ومصابين، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الدمار والركام.
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