شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تستضيف مؤتمرا للدول المانحة لمساعدة لبنان عبر الفيديو كونفرانس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، غدا الأحد، مؤتمرا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، للدول للمانحة من أجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر.

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وفي ختام زيارة عاجلة إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المعونات التي ستخصص لإعادة بناء العاصمة لن تسقط في "أيد فاسدة".

كما تلقى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار.



