شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أمين عام حزب الكتائب اللبناني بعد مصرعه فى انفجار بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل مراسم تشييع جثمان الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان، والذي لقى مصرعه جراء انفجار بيروت، ولقى أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان مصرعه، متأثراً بإصابته في الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت الثلاثاء. Advertisements فى المقابل، أعلن نواب حزب الكتائب االلبناني استقالتهم من مجلس النواب ، احتجاجا على ما وصفوه بوقوع المؤسسات الدستورية فى البلاد تحت "سطوة السلاح".

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