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نشطاء لبنانيون يعتزمون التظاهر اليوم في بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم نشطاء لبنانيون التظاهر في العاصمة بيروت، اليوم السبت، تعبيرا عن غضبهم من رد فعل الحكومة على انفجار المرفأ الأسبوع الماضي، فيما لا تزال المدينة تشيع قتلاها وتبذل قصارى الجهود لاستيعاب حجم إعادة الإعمار.

 

وفقًا لرويترز، حصد انفجار المرفأ الذي وقع يوم الثلاثاء، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، أرواح 154 شخصا وأصاب نحو خمسة آلاف ودمر قطاعا من المدينة.

 

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ويشعر بعض السكان، الذين يواجهون صعوبات لإعادة بيوتهم المدمرة إلى حالها، أن الدولة التي يعتبرونها فاسدة خذلتهم مرة أخرى.

 

وخرجت احتجاجات لأشهر قبل كارثة الأسبوع الماضي اعتراضا على الطريقة التي تعالج بها الحكومة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

 

 

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